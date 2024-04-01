Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich Bild am Feiertag: Vier Tiroler Takte - Über die Motorisierung der Welt

ORF2Staffel 1Folge 27vom 01.04.2024
Österreich Bild am Feiertag: Vier Tiroler Takte - Über die Motorisierung der Welt

Österreich-Bild

Folge 27: Österreich Bild am Feiertag: Vier Tiroler Takte - Über die Motorisierung der Welt

27 Min.Folge vom 01.04.2024

Es ist eine Erfindung, die die Welt wie kaum eine andere davor oder danach revolutionierte. Der Viertaktmotor oder Ottomotor, benannt nach Nicolaus August Otto, verändert den Individualverkehr grundsätzlich. Noch heute brummt unter der Motorhaube der meisten Autos der Erfindergeist des späten 19. Jahrhunderts. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Bildquelle: ORF/Archiv Deutsches Museum München

Österreich-Bild
Österreich-Bild

Österreich-Bild

