Folge 29: Bäuerliches Leben im Attergau
Der Attersee zieht als größter Binnensee Österreichs vor allem im Sommer die touristische Aufmerksamkeit auf sich. Seit den 1950er-Jahren wird er – ebenso wie seine Umgebung, der Attergau – von Touristikern sogar zum Salzkammergut gezählt. Hier findet man noch immer bäuerliche Juwele, deren Landwirtschaftsflächen bis an den Attersee reichen. Der See selbst bietet Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und bleibt ein unverzichtbarer Magnet für die ansässigen Bewohnerinnen und Bewohner. Das Österreich-Bild spricht mit den Hütern der kleinstrukturierten Landwirtschaft im Attergau und erzählt deren Geschichten. Es trifft einen der letzten Fischer in der Region, zeigt einen Bauernhof, dessen Landwirte von der Kuh- auf die Pferdehaltung umgestiegen sind, und porträtiert einen kreativen Käsereibetrieb. Die Bilder zeichnen ein berührendes, lebensnahes Zeitzeugnis der Dörfer im Attergau, die sich trotz ihres Traditionsbewusstseins stets weiterentwickelt haben, um auch abseits des Tourismus wirtschaftlich zu überleben. Sendung: Österreich-Bild Bildquelle: ORF/Ranfilm
