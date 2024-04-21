Zum Inhalt springenBarrierefrei
1934 wird in Wien-Oberlaa eine Schwefel-Thermalquelle entdeckt, 1974 wird die Therme eröffnet. Jedes Jahr besuchen 800.000 Menschen die Therme Wien, um sich eine Wellness-Auszeit in der Stadt zu gönnen. Im angeschlossenen Gesundheitszentrum gibt es Therapien für den Bewegungsapparat, ambulante Rehabilitation und Post-CoV-Behandlungen. Auch über den Beckenrand hinaus ist die Therme Wien wichtige Impulsgeberin, 330 Mitarbeiter:innen sind hier beschäftigt und in der Nachbarschaft werden 1.900 Haushalte durch die gebrauchten Thermalwässer mit Wärme versorgt. Die Dokumentation zeigt, wie die größte Stadttherme Europas funktioniert, welche Wege sie punkto Nachhaltigkeit geht und wie sich das auf den Stadtteil Oberlaa auswirkt. Bildquelle: ORF/ORF-Wien

