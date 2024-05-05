Österreich-Bild: Jung und ideenreich - Die Startup-Szene in SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 33: Österreich-Bild: Jung und ideenreich - Die Startup-Szene in Südtirol
Südtirol ist ein Land der Tüftler und Erfinder. Nirgendwo sonst in Italien gibt es jährlich so viele Patent-Anmeldungen wie in Südtirol. Im Innovationsviertel, dem NOI Techpark in Bozen, sind mittlerweile 30 Startups angesiedelt. Darüber hinaus hat sich in Brixen das Tyrolean Business Angel Network formiert, das sind über 20 Unternehmer:innen aus dem Alpenraum, die bereit sind, in vielversprechende Ideen zu investieren. Auch in Coworking-Spaces wie im BASIS Vinschgau wird an zukunftsträchtigen Projekten getüftelt. So soll eine Lasten-Drohne made in Südtirol die Paket-Zustellung künftig weltweit revolutionieren. Anhand von digitalen Zwillingen können Gefahren an Infrastrukturen wie Brücken oder Tunnel schneller erkannt werden. Ein vollelektrisches Offroad-Motorrad soll den Spitzensport leiser und umweltfreundlicher machen oder Schüler:innen sollen für klassische Musik begeistert werden - über coole, digitale Plattformen. Das sind nur einige der Ideen, an denen die Südtiroler Jungunternehmer:innen derzeit arbeiten. Was sie noch hemmt, ist die überbordende Bürokratie und das mangelnde Risikokapital. Auch eine Kultur des Scheiterns muss sich erst entwickeln. Alpitronic ist ein Südtiroler Unternehmen, das es geschafft hat. Innerhalb von wenigen Jahren ist das Startup in Europa zum Marktführer für Schnell-Ladesäulen mit über 1000 Mitarbeiter:innen angewachsen. Viele Südtiroler Jungunternehmer:innen denken ähnlich groß und wollen die Welt ein Stück weit besser machen. Europa befindet sich global im wirtschaftlichen Wettlauf. Auch in der Peripherie - wie in Südtirol - gibt es motivierte Startupper, die Träume haben und bereit sind, für ihren Erfolg hart zu arbeiten. Bildquelle: ORF/ORF-T
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick