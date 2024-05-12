Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Wien, wie es wächstJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 35: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Wien, wie es wächst
Im Mai feiert die Wien Holding 50. Geburtstag – ein Konzern, dessen Geschäftsfelder so bunt wie ein Blumenstrauß sind und der einfach ‚anders‘ ist. Die zur Stadt Wien gehörende Holding mit 75 Unternehmen und rund 3500 Mitarbeiter:innen sieht nicht die Gewinnmaximierung als primäre Triebfeder ihres Wirtschaftens, sondern die Bedürfnisse der Bevölkerung. Und für diese errichtet die Wien Holding Wohnungen, Hochwasserschutzanlagen, Sportarenen, gerade ein Opernhaus und gigantische Fotovoltaikanlagen, renoviert sie Theater, Museen und versorgt die WienerInnen zu guter Letzt mit Wärme aus Thermalquellen und mit Gemüse und Obst aus ganz Europa. Anlässlich 50 Jahre Wien Holding hat sich Österreich Bild die Zeit genommen um an Bord einiger Flaggschiffe der Unternehmensgruppe zu gehen – des Hafen Wien, des Großmarkt Wien und des Otto Wagner Areals – um den Beitrag, den die städtische Unternehmensgruppe zur Stadtentwicklung leistet, abzubilden. Ein Film von Susanne Riegler für das Landesstudio Wien Bildquelle: ORF/ORF-W
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick