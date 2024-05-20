Österreich-Bild: 40 Jahre Bodenseeradweg - Mitteleuropas berühmteste RadrouteJetzt kostenlos streamen
Der Bodenseeradweg ist der meistbefahrene Radweg Europas und das seit 40 Jahren. Die 265 km lange Strecke führt um den gesamten Bodensee inklusive Untersee und Überlinger See. Auf der kleinsten Länder-Strecke, jener in Vorarlberg, ist besonders gut zu erkennen, wie sich die Fahrräder und somit die Wegstrecken in den vergangenen Jahrzenten verändert haben. Aus schmalen - früher nicht einmal asphaltieren - Wegen wurden LED-beleuchtete "Rad-Highways". Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt drei unterschiedliche Arten den Bodensee zu umrunden: Mit einem Extrem-Sportler, der beim Radmarathon die 220 Kilometer in zehn Stunden geschafft hat, mit einer Pensionisten-Gruppe, für die die Umrundung zum Kulturevent wird und mit einer Familie mit zwei Kindern, für die die Umrundung ein einziges Abenteuer ist.
