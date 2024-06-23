Österreich-Bild: Salzkammergut zwischen Gamsbart und Pride-ParadeJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 42: Österreich-Bild: Salzkammergut zwischen Gamsbart und Pride-Parade
"Österreich besteht aus neun Bundesländern und dem Salzkammergut": So hat der Schriftsteller Alfred Komarek, ein Kenner der Region, die Mentalität der Menschen zwischen Gmunden und der Dachsteinregion einmal auf den Begriff gebracht. Soll heißen: Das Salzkammergut ist etwas Besonders. Das gilt vor allem natürlich im Europäischen Kulturhauptstadtjahr: Seit Jänner 2024 wird die Region rund um die "Bannerstadt" Bad ischl mit Ausstellungen, Konzerten und Kunstaktionen verschiedenerlei Art geflutet. Zu den Highlights gehören: eine Ai-Weiwei-Schau im Park der Ischler Kaiservilla, eine von Franz Welser-Möst kuratierte Volksmusik-Reihe mit dem Titel "Hausmusik-Roas" und - hochumstritten - eine Pride-Parade mit Frontfrau Conchita in der Innenstadt von Bad Ischl. Ziel: Den öffentlichen Raum auch im Salzkammergut für queere Menschen zu öffnen. "Gut", sagen da betagtere Ischlerinnen und Ischler, "dass das der alte Kaiser nicht mehr erleben muss." Bildquelle: ORF/ORF-OÖ/Henrieke Ibing
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick