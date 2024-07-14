Österreich-Bild: Überlebt - Das extreme Leben des Reinhold MessnerJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 45: Österreich-Bild: Überlebt - Das extreme Leben des Reinhold Messner
Seine erste Achttausender-Expedition endete in einer Tragödie. Nach dem Gipfelerfolg am Nanga Parbat im Jahr 1970 wurde sein Bruder Günther beim Abstieg von einer Lawine verschüttet. Reinhold Messner erlitt schwere Erfrierungen. Der Südtiroler wurde, völlig entkräftet und dem Tod nahe, von pakistanischen Bergbauern durch das Karakorum-Gebirge zurück ins Leben geschleppt. Das Drama in Asien war der Auftakt zu einer unvergleichlichen Bergsteiger-Karriere. In den folgenden 16 Jahren stand Messner als erster Extrembergsteiger auf allen 14 Achttausendern der Erde. Messer wurde zum Alpinstar, zum „König der Berge“. Viele seiner Expeditionspartner sind in den Bergen tödlich verunglückt. Reinhold Messner hat den risikoreichen Grenzgang überlebt, mit viel Glück und mit Gespür für die Gefahren am Berg. Messner wurde erfolgreicher Buchautor, Museumsgestalter, Politiker, Bergbauer, Schlossbesitzer. Ein kritischer Geist ist der Vater von vier Kindern bis heute geblieben. Am 17. September 2024 wird Reinhold Messner 80. Gestaltung: Siegfried Giuliani
