Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Überlebt - Das extreme Leben des Reinhold Messner

ORF2Staffel 1Folge 45vom 14.07.2024
Österreich-Bild: Überlebt - Das extreme Leben des Reinhold Messner

Österreich-Bild: Überlebt - Das extreme Leben des Reinhold MessnerJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 45: Österreich-Bild: Überlebt - Das extreme Leben des Reinhold Messner

26 Min.Folge vom 14.07.2024

Seine erste Achttausender-Expedition endete in einer Tragödie. Nach dem Gipfelerfolg am Nanga Parbat im Jahr 1970 wurde sein Bruder Günther beim Abstieg von einer Lawine verschüttet. Reinhold Messner erlitt schwere Erfrierungen. Der Südtiroler wurde, völlig entkräftet und dem Tod nahe, von pakistanischen Bergbauern durch das Karakorum-Gebirge zurück ins Leben geschleppt. Das Drama in Asien war der Auftakt zu einer unvergleichlichen Bergsteiger-Karriere. In den folgenden 16 Jahren stand Messner als erster Extrembergsteiger auf allen 14 Achttausendern der Erde. Messer wurde zum Alpinstar, zum „König der Berge“. Viele seiner Expeditionspartner sind in den Bergen tödlich verunglückt. Reinhold Messner hat den risikoreichen Grenzgang überlebt, mit viel Glück und mit Gespür für die Gefahren am Berg. Messner wurde erfolgreicher Buchautor, Museumsgestalter, Politiker, Bergbauer, Schlossbesitzer. Ein kritischer Geist ist der Vater von vier Kindern bis heute geblieben. Am 17. September 2024 wird Reinhold Messner 80. Gestaltung: Siegfried Giuliani

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen