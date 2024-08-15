Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Wasserreich - Vorarlbergs Bäche, Seen und Wasserfälle

ORF2Staffel 1Folge 50vom 15.08.2024
Österreich-Bild: Wasserreich - Vorarlbergs Bäche, Seen und Wasserfälle

Österreich-Bild

Folge 50: Österreich-Bild: Wasserreich - Vorarlbergs Bäche, Seen und Wasserfälle

27 Min.Folge vom 15.08.2024

Wasser ist für Vorarlberg der wichtigste Bodenschatz. Das westlichste Bundesland zählt zu den niederschlagsreichsten Regionen Europas. Das hängt einerseits mit der Topografie des Landes zusammen und andererseits mit der geologischen Zusammensetzung des Gebirges am Nordrand der Alpen. Vorarlberg verfügt über ein sehr großes eigenes Grund- und Quellwasser-Vorkommen, dazu kommen Fließgewässer und natürliche Seen. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie die vielen kleinen Seen, Bäche und Wasserfälle das Landschaftsbild prägen und für Trinkwassersicherheit sorgen. Ist der Wasserreichtum auch in Zeiten des Klimawandels gesichert? Welche Anstrengungen sind nötig, um das Lebenselixier in sauberem Zustand zu erhalten und welche Art der Bedrohungen sind abzuwehren? Experten aus Umweltinstituten, Gewässerschutzlabors, Biologen, Naturführer sowie Menschen, die besondere Erlebnisse mit Wasser haben, kommen zu Wort. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

