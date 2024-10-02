Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Barockjuwel in den Alpen - Der Innsbrucker Dom

ORF2Staffel 1Folge 58vom 02.10.2024
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Barockjuwel in den Alpen - Der Innsbrucker Dom

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Barockjuwel in den Alpen - Der Innsbrucker DomJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 58: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Barockjuwel in den Alpen - Der Innsbrucker Dom

26 Min.Folge vom 02.10.2024

Der 300 Jahre alte, barocke Prachtbau im Zentrum von Innsbruck hat viel zu erzählen. Die illusionistischen Wandmalereien von Cosmas Damian Asam garantieren beim Eintreten einen Wow-Effekt. Viele kunsthistorische Highlights sind zu sehen, etwa das wertvolle Marienbild von Lucas Cranach. Bei all der Pracht, die Gäste aus aller Welt anlockt, ist der Innsbrucker Dom vor allem ein sakraler Raum, der Menschen täglich zum Beten einlädt. Am 9. September 1724 wurde die Stadtpfarrkirche dem Heiligen Jakob geweiht. Erst 1964 wurde sie zur Domkirche erhoben, als Innsbruck offiziell als Diözese eingerichtet worden ist. Rechtzeitig zum 300-Jahr-Jubiläum wurde die Barockkirche innen und außen aufwendig restauriert und um 5,5 Millionen Euro auf Hochglanz gebracht. Besuchern bot sich die Jahrhundertchance, die Wandmalereien auf einem Gerüst aus nächster Nähe zu betrachten. Ein Team aus dem ORF Landesstudio Tirol hat den Restauratoren bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Das Österreich Bild „Barockjuwel in den Alpen – Der Innsbrucker Dom“ bietet Einblicke hinter die Kulissen der barocken Pracht und erzählt Geschichten, die den stadtprägenden Bau lebendig machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen