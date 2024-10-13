Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Silicon Vorarlberg? Auf den Spuren von künstlicher Intelligenz

ORF2Staffel 1Folge 61vom 13.10.2024
Künstliche Intelligenz (KI) ist weltweit auf dem Vormarsch und auch in Vorarlberg bereits in unterschiedlichsten Bereichen im Einsatz. Im Zuge der TV-Dokumentation hat der ORF Vorarlberg heimische Unternehmen wie den Seilbahnhersteller Doppelmayr, die Baufirma Rhomberg oder auch die Digitalagentur TOWA besucht und sich angesehen, wie dort bereits KI zum Einsatz kommt. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg

