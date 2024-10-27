Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer Chemiepark

ORF2Staffel 1Folge 65vom 27.10.2024
Österreich-Bild: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer Chemiepark

Österreich-Bild: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer ChemieparkJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 65: Österreich-Bild: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer Chemiepark

26 Min.Folge vom 27.10.2024

Mitten in Linz, nicht zufällig neben der heutigen voestalpine, den damaligen „Hermann Göring-Werken“, die ab 1938 vor allem für Rüstungszwecke errichtet wurden, folgte 1939 die Errichtung der „Stickstoffwerke Ostmark“, mit dem Ziel heimische Düngemittel zu erzeugen. Als Basis dafür benötigte man damals Kokereigas vom benachbarten Stahlerzeuger. Heute arbeiten rund 5.000 Menschen in einem modernen Chemiepark, in großen internationalen Konzernen – in Leitbetrieben der Kunststoff-, Pharma-, Farben-, Futtermittel-, Pflanzenschutz- aber auch weiterhin der Düngemittel-Produktion. Erstmals öffnen diese Unternehmen für eine FS-Dokumentation ihre Türen und zeigen, wie sie dem Wettbewerbsdruck mit Ideenreichtum trotz hoher Energie- und Lohnkosten entgegnen wollen. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen