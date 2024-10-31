Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild am Feiertag: Vom Tod zum Leben - 20 Jahre Palliativmedizin und Hospizbewegung in Kärnten

ORF2Staffel 1Folge 66vom 31.10.2024
Österreich-Bild am Feiertag: Vom Tod zum Leben - 20 Jahre Palliativmedizin und Hospizbewegung in Kärnten

Österreich-Bild am Feiertag: Vom Tod zum Leben - 20 Jahre Palliativmedizin und Hospizbewegung in KärntenJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 66: Österreich-Bild am Feiertag: Vom Tod zum Leben - 20 Jahre Palliativmedizin und Hospizbewegung in Kärnten

27 Min.Folge vom 31.10.2024

Mit der Eröffnung einer Palliativstation am Klinikum Klagenfurt hat vor 20 Jahren eine neue Haltung in der Versorgung von Menschen mit lebenslimitierenden Krankheiten begonnen. Ein Feiertags-Österreichbild aus dem Landesstudio Kärnten präsentiert den Weg zu einem würdevollen und lebensbejahenden Miteinander in Zusammenwirken von Medizin, Pflege, Patienten und Angehörigen. Mit Prof. Rudolf Likar, dem Gründer der Palliativstation in Klagenfurt, besucht das Team auch das St. Christopher´s Hospice im Süden von London, wo die Palliativmedizin und die Hospizbewegung vor sechzig Jahren ihren Ausgang nahmen. Das Motto lautete damals wie heute: "Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben." Bildquelle: ORF/ms

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen