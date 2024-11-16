Österreich-Bild: Tirol baut um - Neues Leben in alten MauernJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 69: Österreich-Bild: Tirol baut um - Neues Leben in alten Mauern
Leerstand, Abwanderung, Zersiedelung. Was tun? Der Zahn der Zeit nagt an so manchem Ortsbild in Tirol. Nur 13 % des Bundeslandes sind aber aufgrund der Gebirgslandschaft bewohnbar. Da gilt es, neue Konzepte der Dorfgestaltung zu finden, um Lebensräume wieder lebenswert zu machen: Tirol baut um und das mit modernen Konzepten und Ideen, entwickelt aus der Kraft der traditionellen Bausubstanz. 3.600 Projekte wurden bereits im Zuge der Dorferneuerung verwirklicht. Ganze Dorfkerne und Ortsteile werden umgestaltet und wiederbelebt. Architekten, Techniker und Planer arbeiten daran. Tirols Gemeinden sind Beispiel für eine Transformation am Land zwischen traditionellem und modernem Leben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
