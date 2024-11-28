Österreich-Bild aus dem Landesstudio Oberösterreich: Das Labor mitten in der Stadt - Der Linzer ChemieparkJetzt kostenlos streamen
Mitten in Linz, nicht zufällig neben der heutigen voestalpine, den damaligen "Hermann Göring-Werken", die ab 1938 vor allem für Rüstungszwecke errichtet wurden, folgte 1939 die Errichtung der "Stickstoffwerke Ostmark", mit dem Ziel heimische Düngemittel zu erzeugen. Heute arbeiten rund 5.000 Menschen in einem modernen Chemiepark in Leitbetrieben der Kunststoff-, Pharma-, Farben-, Futtermittel-, Pflanzenschutz- sowie weiterhin der Düngemittel-Produktion. Erstmals öffnen diese Unternehmen für eine FS-Dokumentation ihre Türen und zeigen, wie sie dem Wettbewerbsdruck mit Ideenreichtum trotz hoher Energie- und Lohnkosten entgegnen wollen. Die Verantwortlichen erzählen, warum sie von einer gemeinsamen Infrastruktur eines solchen Chemieparks profitieren: Dazu zählen ein komplexes Netz an Rohstoffzuleitungen, eine gemeinsame Energieversorgung, eine gemeinsame Verkehrsanbindung und einer gemeinsamen Betriebsfeuerwehr. Diese Feuerwehr erreicht innerhalb weniger Minuten jeden Platz im Chemiepark. Heutige Luftgüte-Standards lassen die Umweltskandale der 1970er- und 1980er-Jahre, der damaligen "Chemie Linz", vergessen. Auch die verlustreichen Jahre der damals verstaatlichten Industrie haben früher zum negativen Image der Stadt Linz beigetragen. Heute präsentiert sich der Linzer Chemiepark hingegen als innovatives und "zukunftsfittes" Labor mitten in der Stadt. Sendung: Österreich-Bild Gestaltung: Wolfgang Marecek Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
