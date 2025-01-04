Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Der Duft von Wien

ORF2Staffel 1Folge 77vom 04.01.2025
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Der Duft von Wien

25 Min.Folge vom 04.01.2025

Wien, die Stadt der Düfte, erhzählt ihre Geschichte durch die Nase. Von der barocken Kosmetikherstellung bis zu modernen Parfumeuren - der Film zeigt, wie Wiener Düfte die Welt eroberten. Besuchen Sie das Drogistenmuseum, lernen Sie innovative Kosmetikherstellerinnen kenn und entdecken Sie, wie Bienenprodukte in Schönheitscremes verwandelt werden. Ein Film von Katharina Reigersberg für das Landesstudio Wien, der die Essenz Wiens in Fläschchen und Tiegeln einfängt und die Stadt in einem neuen duftenden Licht zeigt. Bildquelle: ORF

