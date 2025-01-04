Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Der Duft von WienJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 77: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien: Der Duft von Wien
25 Min.Folge vom 04.01.2025
Wien, die Stadt der Düfte, erhzählt ihre Geschichte durch die Nase. Von der barocken Kosmetikherstellung bis zu modernen Parfumeuren - der Film zeigt, wie Wiener Düfte die Welt eroberten. Besuchen Sie das Drogistenmuseum, lernen Sie innovative Kosmetikherstellerinnen kenn und entdecken Sie, wie Bienenprodukte in Schönheitscremes verwandelt werden. Ein Film von Katharina Reigersberg für das Landesstudio Wien, der die Essenz Wiens in Fläschchen und Tiegeln einfängt und die Stadt in einem neuen duftenden Licht zeigt. Bildquelle: ORF
