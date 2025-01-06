Österreich-Bild: Das Märchen der Vorarlberger Auswandererfamilie DrexelJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 78: Österreich-Bild: Das Märchen der Vorarlberger Auswandererfamilie Drexel
Das Leben der Familie Drexel in den USA, die ihren Ursprung in Dornbirn in Vorarlberg hat, ist eine Mischung aus Thriller und Roman. Katharine Drexel, Enkeltochter des Vorarlberger Auswanderers Franz Martin Drexel, wurde im Jahr 2000 heiliggesprochen. Sie gründete einen katholischen Orden und engagierte sich für die indigene und schwarze Bevölkerung. Sie wurde deshalb mit dem Umbringen bedroht. Katharines Onkel, ein geschäftstüchtiger Banker, baute die renommierte "Drexel-University" in Philadelphia. Die Drexels gelten als "Väter der Wallstreet" und als Erfinder der Reiseschecks - Vorläufer der Kreditkarte. Historiker sprechen von der bedeutendsten Einwanderer-Familie aus Österreichs in die USA. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt das beeindruckende Lebenswerk der Familie Drexel mit einer Spurensuche in Vorarlberg und in Philadelphia in den USA.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick