Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: Ganz nah am Menschen - Die soziale Arbeit der DiakonieJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 79: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: Ganz nah am Menschen - Die soziale Arbeit der Diakonie
27 Min.Folge vom 12.01.2025
Der Wert unserer Demokratie zeigt sich ganz besonders darin, wie wir mit Menschen umgehen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, sagt Edith Strauch, eine Sozialarbeiterin der Diakonie. Nahe an den Menschen begleitet Filmemacher Robert Schabus sie und andere Mitarbeiter:innen der Diakonie in unterschiedlichen Einrichtungen in ihrem Arbeitsalltag. Dabei macht er in berührenden Bildern und Situationen die Bedeutung der für unsere Gesellschaft so wichtigen sozialen Arbeit sichtbar und zeigt, dass es eine sehr erfüllende Aufgabe ist. Bildquelle: ORF/robert schabus // film
