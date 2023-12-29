Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: Slow food - Kulinarisches Erbe als Schatz der Zukunft

ORF2 Staffel 1 Folge 8 vom 29.12.2023
26 Min.Folge vom 29.12.2023

Die weltweite Bewegung Slow Food setzt sich für eine regionale, saisonale und nachhaltige Esskultur ein. Diese Philosophie wird in Kärnten durch vielfältige Slow Food Bestrebungen beispielgebend gelebt. Die Wertschätzung naturbelassener Lebensmittel aus regionaler handwerklicher Produktion führt zu neuen Wegen der Nachhaltigkeit und des bewussten Genusses. Der österreichische Schauspieler mit Kärntner Wurzeln Harald Krassnitzer holt als Botschafter für Slow Food Kärnten in diesem Österreich Bild die vielfältigen Projekte der kulinarischen Initiative vor den Vorhang. Bildquelle: ORF

