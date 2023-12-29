Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: Slow food - Kulinarisches Erbe als Schatz der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten: Slow food - Kulinarisches Erbe als Schatz der Zukunft
26 Min. 29.12.2023
Die weltweite Bewegung Slow Food setzt sich für eine regionale, saisonale und nachhaltige Esskultur ein. Diese Philosophie wird in Kärnten durch vielfältige Slow Food Bestrebungen beispielgebend gelebt. Die Wertschätzung naturbelassener Lebensmittel aus regionaler handwerklicher Produktion führt zu neuen Wegen der Nachhaltigkeit und des bewussten Genusses. Der österreichische Schauspieler mit Kärntner Wurzeln Harald Krassnitzer holt als Botschafter für Slow Food Kärnten in diesem Österreich Bild die vielfältigen Projekte der kulinarischen Initiative vor den Vorhang. Bildquelle: ORF
