Österreich-Bild

ORF2Staffel 1Folge 82vom 08.02.2025
Österreich-Bild

Folge 82: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Dringend gesucht - wer macht künftig unsere Arbeit?

26 Min.Folge vom 08.02.2025

Vorarlberg war einmal das Land der Lehrlinge - mittlerweile suchen die Betriebe händeringend Nachwuchs und somit die Fachkräfte der Zukunft. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, wie der Fachkräftemangel in Vorarlberg über alle Branchen hinweg spürbar ist und somit die heimische Wirtschaft massiv belastet. Bildquelle: ORF

