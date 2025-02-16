Österreich-Bild: Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue WegeJetzt kostenlos streamen
Vielerorts stehen landwirtschaftliche Betriebe vor dem Aus, weil niemand da ist, der sie übernehmen will. Kommt es aber zu einer Hofübergabe, können sich mit Mut und Kreativität ungeahnte Chancen auftun. Dann weicht die Schafherde einer Pilzzucht und die Milchkühe machen Freilandschweinen Platz. Oder außerfamiliäre Quereinsteiger bringen frischen Wind in alte Mauern. Beispiele, die zeigen, was bewirkt werden kann, wenn der Stolz weicht und durch respektvolles Miteinander der Generationen ersetzt wird. Jung und Alt erzählen berührende Geschichten rund um die Hofübergabe und von tiefgreifenden Veränderungen ihrer Betriebe. Betroffene sprechen über ihre Ängste und Konflikte, wenn sich Machtstrukturen ändern und eingefahrene Pfade verlassen werden: Inspirierende Hofgeschichten aus ganz Oberösterreich. Bildquelle: ORF/Kotschy Film
