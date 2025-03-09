Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Rebellion und Respekt - Tirols StraßenkunstJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 85: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Rebellion und Respekt - Tirols Straßenkunst
Die Street-Art-Szene in Tirol ist klein, aber sehr aktiv. Künstlerinnen und Künstler wie Lilee Imperator, HNRX und andere bringen Kunst auf die Straße – zwischen Illegalität und offizieller Anerkennung. Street Art ist eine kulturelle Ausdrucksform, die sich von der Protestkunst zur gefeierten Urban Art entwickelt hat. Welches Potenzial steckt in der Szene und braucht es sie überhaupt? Die Street-Dance-Bewegung, mit Wurzeln in den 1970ern, verkörpert urbane Tanzkultur. Trotz fehlender finanzieller Mittel entwickelten Tänzerinnen und Tänzer eine lebendige Kunstform, die Freiheit und Kreativität feiert. Das Street Noise Orchestra ergänzt diese Szene mit musikalischem Aktivismus: Seit 2014 bringen sie Musik auf die Straßen Innsbrucks und Europas. Ihre Botschaft: Jeder soll auf der Straße Musik machen dürfen. Die Dokumentation „Zwischen Rebellion und Respekt“ zeigt diese vielfältigen Ausdrucksformen der Straßenkunst, was sie voneinander unterscheidet und was sie gemeinsam haben. Gestaltung: Viktoria Gstir Kamera: Walter Glatz, Günther Schlatter Cutter: Jeremia Schwegler Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
