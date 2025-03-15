Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild: Wien am Weg zur Weltklasse

ORF2Staffel 1Folge 86vom 15.03.2025
Folge 86: Österreich-Bild: Wien am Weg zur Weltklasse

27 Min.Folge vom 15.03.2025

Wien hat sich abseits seiner kulturellen Highlights international einen Namen im Bereich Life-Science gemacht. So ist Wien etwa eine globale Drehscheibe für Blutplasma, weil der größte Plasmahersteller der Welt hier ansässig ist. Am Wiener Life Science Campus forscht eine der weltweit angesehensten Regenerationsforscherinnen über die Superkräfte von Schwanzlurchen, die fehlende Gliedmaßen wiederherstellen können. Gleichzeitig ist die MedUni-Wien international Vorreiterin bei bionischen Prothesen, sogenannten „Roboterhänden“ die vom Gehirn aus gesteuert werden. Die Doku bringt uns deren Arbeit näher und beleuchtet, welche Investitionen noch nötig sind, um Wien in den Biowissenschaften zur Weltklasse zu machen. Bildquelle: ORF/ORF-Wien

ORF2
