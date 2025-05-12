Österreich-Bild: Kärntens Zukunftsschmiede - Verborgene Innovationen aus den TechnologieparksJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 87: Österreich-Bild: Kärntens Zukunftsschmiede - Verborgene Innovationen aus den Technologieparks
Der Lakesidepark Science- und Technology Park mit Standorten in Klagenfurt und Villach und zukünftig auch St. Paul im Lavanttal, ist eine Plattform für die Zukunft. Ein Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten zeigt unter anderem die dynamischen Entwicklungen im Park, der 2025 sein 20-jähriges Bestehen feiert. Die technologischen Entwicklungen der Forscher und Firmen werden in Kärnten lebensnahe genützt. Um den Park entspinnt sich ein wahres Ökosystem dessen Erfindergeist an den Seen, in den Städten, den Wäldern und im Gebirge zu finden ist. Sei es bei Robotern im Tourismus, modernen Holzverarbeitungssysteme oder Drohnen, die Schneemenge und Lawinengefahr erfassen können. Gemeinsam mit der Alpen-Adria-Universität, der FH Kärnten und außeruniversitären Forschungsinstitutionen bereitet der Park die nächste Generation auf die Zukunft vor, hat durch Aus- und Fortbildungsprogramme die Hand an der Wiege für die kommenden Generationen an Kärntner Innovatoren. Kamera: Alfred Bein, Christian Finding und Dieter Pfeiffer Cutter: Pia Hiebaum Ton: Georg Ulbing Stimme: Andreas Kimeswenger Bildquelle: ORF/Stabentheiner
