Die Kunst der Prognose - Vom Mandlkalender zum WetterradarJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 9: Die Kunst der Prognose - Vom Mandlkalender zum Wetterradar
Zu wissen wie das Wetter wird, das ist ein Wunsch, der die Menschheit von Anbeginn begleitet. Mit dem wachsenden Wissen der Menschen ist der Glaube an dunkle Mächte, die das Wetter beeinflussen, mehr und mehr zurückgegangen. Geblieben sind Traditionen wie der steirische Mandlkalender, Palmbuschen und Sonnwendbüscherln, die als Segensbringer Böses von Haus und Hof abhalten sollen. Hat man sich früher durch Wetterläuten vor Gewittern und Hagel zu warnen versucht, werden heute die Vorhersagen mit akribischer, wissenschaftlicher Genauigkeit, unterstützt von immer leistungfähigeren Großrechnern, von den Mitarbeitern der Geosphere (früher ZAMG) Tag für Tag erarbeitet und veröffentlicht. Bildquelle: ORF
