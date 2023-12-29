Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Die Kunst der Prognose - Vom Mandlkalender zum Wetterradar

ORF2Staffel 1Folge 9vom 29.12.2023
Die Kunst der Prognose - Vom Mandlkalender zum Wetterradar

Die Kunst der Prognose - Vom Mandlkalender zum WetterradarJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 9: Die Kunst der Prognose - Vom Mandlkalender zum Wetterradar

26 Min.Folge vom 29.12.2023

Zu wissen wie das Wetter wird, das ist ein Wunsch, der die Menschheit von Anbeginn begleitet. Mit dem wachsenden Wissen der Menschen ist der Glaube an dunkle Mächte, die das Wetter beeinflussen, mehr und mehr zurückgegangen. Geblieben sind Traditionen wie der steirische Mandlkalender, Palmbuschen und Sonnwendbüscherln, die als Segensbringer Böses von Haus und Hof abhalten sollen. Hat man sich früher durch Wetterläuten vor Gewittern und Hagel zu warnen versucht, werden heute die Vorhersagen mit akribischer, wissenschaftlicher Genauigkeit, unterstützt von immer leistungfähigeren Großrechnern, von den Mitarbeitern der Geosphere (früher ZAMG) Tag für Tag erarbeitet und veröffentlicht. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen