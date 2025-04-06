Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Ein Dorf rückt zusammen - Leuchtturmprojekt "Am Garnmarkt" in GötzisJetzt kostenlos streamen
Es war einmal um das Jahr 2000 herum eine 45.000 m² große Industriebrache im Zentrum der Marktgemeinde Götzis in Vorarlberg. Heute ist es das überregional bekannte Zentrum "Am Garnmarkt", ein Potpourri aus Flanierzone mit Urlaubsambiente, Einkaufsmeile mit Gastronomie und Informations- und Bildungsoase. Rund 100 Unternehmen mit etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich ebenso am Garnmarkt angesiedelt wie öffentliche Räume und Bildungseinrichtungen. Rund 450 Menschen in mehr als 200 Wohnungen sind am Garnmarkt zu Hause. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die einzigartige Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte dieses Zentrums, gibt Einblicke in die zahlreichen Projektschritte und begleitet Impulsgebende und Gestaltende sowie auch jene Menschen, die heute am Garnmarkt arbeiten, leben, einkaufen und genießen. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg
