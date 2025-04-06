Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Ein Dorf rückt zusammen - Leuchtturmprojekt "Am Garnmarkt" in Götzis

ORF2Staffel 1Folge 90vom 06.04.2025
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Ein Dorf rückt zusammen - Leuchtturmprojekt "Am Garnmarkt" in Götzis

Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Ein Dorf rückt zusammen - Leuchtturmprojekt "Am Garnmarkt" in GötzisJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 90: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Ein Dorf rückt zusammen - Leuchtturmprojekt "Am Garnmarkt" in Götzis

26 Min.Folge vom 06.04.2025

Es war einmal um das Jahr 2000 herum eine 45.000 m² große Industriebrache im Zentrum der Marktgemeinde Götzis in Vorarlberg. Heute ist es das überregional bekannte Zentrum "Am Garnmarkt", ein Potpourri aus Flanierzone mit Urlaubsambiente, Einkaufsmeile mit Gastronomie und Informations- und Bildungsoase. Rund 100 Unternehmen mit etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich ebenso am Garnmarkt angesiedelt wie öffentliche Räume und Bildungseinrichtungen. Rund 450 Menschen in mehr als 200 Wohnungen sind am Garnmarkt zu Hause. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die einzigartige Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte dieses Zentrums, gibt Einblicke in die zahlreichen Projektschritte und begleitet Impulsgebende und Gestaltende sowie auch jene Menschen, die heute am Garnmarkt arbeiten, leben, einkaufen und genießen. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen