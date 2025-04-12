Österreich-Bild: Die Batterie in den Alpen - Das Speicherkraftwerk Limberg IIIJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 91: Österreich-Bild: Die Batterie in den Alpen - Das Speicherkraftwerk Limberg III
Strom aus wetter- und tageszeitunabhängigen Energieerzeugungsformen jederzeit zur Verfügung zu stellen, das ist das Ziel der effizienten Stromversorgung in Österreich. Daher wird die Pumpspeicherkraftwerkskette Kaprun im Salzburger Pinzgau gerne als "Batterie in den Alpen" bezeichnet. Großteils unterirdisch, tief im Berg im Kapruner Tal gebaut, wird nun das Pumpspeicherkraftwerk Limberg III 2025 in Betrieb gehen. Der Bau der beiden riesigen Staumauern im Hochgebirge und des Kraftwerks gilt zudem als das Symbol für das Wiedererstarken Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute und in Zukunft sollen die mittlerweile drei Pumpspeicherkraftwerke die angestrebte Energiewende hin zu einer CO2-freien Stromversorgung Österreichs mit ermöglichen. Bildquelle: ORF/ORF Salzburg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick