Österreich-Bild am Feiertag: Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel - Ein Naturjuwel im WandelJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 92: Österreich-Bild am Feiertag: Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel - Ein Naturjuwel im Wandel
26 Min.Folge vom 20.04.2025
Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel, der erste international anerkannte, grenzüberschreitende Nationalpark Österreichs, besteht seit über 30 Jahren und hat zahlreiche gemeinsame Projekte mit Ungarn umgesetzt. Nun steht der Park vor einer bedeutenden Erweiterung um über 150 Hektar Schutzgebiet und neuen Initiativen wie der gemeinsamen Ausbildung von Nationalpark-Rangern und einem neuen grenzüberschreitenden Radweg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0