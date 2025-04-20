Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild am Feiertag: Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel - Ein Naturjuwel im Wandel

ORF2Staffel 1Folge 92vom 20.04.2025
26 Min.Folge vom 20.04.2025

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel, der erste international anerkannte, grenzüberschreitende Nationalpark Österreichs, besteht seit über 30 Jahren und hat zahlreiche gemeinsame Projekte mit Ungarn umgesetzt. Nun steht der Park vor einer bedeutenden Erweiterung um über 150 Hektar Schutzgebiet und neuen Initiativen wie der gemeinsamen Ausbildung von Nationalpark-Rangern und einem neuen grenzüberschreitenden Radweg.

