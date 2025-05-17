Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Die Zukunft beginnt jetzt - Innsbruck im Zentrum der QuantenforschungJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 96: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Die Zukunft beginnt jetzt - Innsbruck im Zentrum der Quantenforschung
Innsbruck zählt heute zu den weltweit führenden Standorten in der Quantenforschung. Die Grundsteine dafür wurden bereits in den 1990er-Jahren gelegt, als Wissenschafter wie Anton Zeilinger, Rainer Blatt und Peter Zoller an die Universität berufen wurden. Durch bahnbrechende Arbeiten erlangte Innsbruck internationalen Ruf. Heute entwickeln Wissenschafter:innen in Innsbruck Quantencomputer und erforschen exotische Materiezustände. Auch zahlreiche Start-Ups im Bereich der Quantentechnologien haben ihren Ursprung in Tirol. Sie festigen Österreichs Position an der Weltspitze und schaffen Arbeitsplätze. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Quantenphysik in Tirol, gibt spannende Einblicke in aktuelle Arbeiten der Pioniere, und zeigt, wie die Quantenforschung die Welt von morgen gestalten wird. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
