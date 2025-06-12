Österreich-Bild: Ohrenschmaus - Literatur für alleJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 97: Österreich-Bild: Ohrenschmaus - Literatur für alle
26 Min.Folge vom 12.06.2025
Der Literaturpreis Ohrenschmaus ist in Österreich einzigartig: Denn hier kommen Autorinnen und Autoren zu Wort, die Lernschwierigkeiten haben. Und dabei entstehen Texte, die sich sehen und hören lassen können. Während die jährliche Preisverleihung am 21. März der Höhepunkt des Literaturpreis Ohrenschmaus ist, finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen die Autorinnen und Autoren ihre Texte zum Besten geben können. Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen dieses inklusiven Literaturwettbewerbs. Bildquelle: ORF/ORF-Wien/
