Österreich-Bild: Kreativ, modern, mutig - Unternehmerinnen in Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 98vom 28.05.2025
Österreich-Bild: Kreativ, modern, mutig - Unternehmerinnen in Salzburg

Folge 98: Österreich-Bild: Kreativ, modern, mutig - Unternehmerinnen in Salzburg

27 Min.Folge vom 28.05.2025

Fünf Unternehmerinnen aus Salzburg erzählen, wie Durchhaltevermögen, Kreativität und Leidenschaft sie auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet haben. Diese Dokumentation hat die Frauen einen Tag lang begleitet und zeigt, welche Herausforderungen sie meisterten und was modernes Unternehmertum für sie bedeutet. Bildquelle: ORF

