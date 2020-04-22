Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 22.04.2020: Angriff auf den Claim
44 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 6
Unter der Erdoberfläche des australischen Kontinents verbirgt sich ein kostbarer Schatz: Opale. Die funkelnden Juwelen können Schatzsucher über Nacht zu Millionären machen. Aber die Jagd nach den Edelsteinen ist im Outback mit großen Risiken und Gefahren verbunden. In der kargen Wüstenlandschaft bekommen es die Abenteurer mit extremer Hitze und ungebetenen Eindringlingen zu tun. Rod Manning und Les Walsh verfolgen zum Auftakt der neuen Staffel mit ihrem Jeep in der Dunkelheit dreiste Claim-Räuber, die sich auf Kosten anderer bereichern wollen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.