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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Angriff auf den Claim

DMAXFolge vom 22.04.2020
Angriff auf den Claim

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 22.04.2020: Angriff auf den Claim

44 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 6

Unter der Erdoberfläche des australischen Kontinents verbirgt sich ein kostbarer Schatz: Opale. Die funkelnden Juwelen können Schatzsucher über Nacht zu Millionären machen. Aber die Jagd nach den Edelsteinen ist im Outback mit großen Risiken und Gefahren verbunden. In der kargen Wüstenlandschaft bekommen es die Abenteurer mit extremer Hitze und ungebetenen Eindringlingen zu tun. Rod Manning und Les Walsh verfolgen zum Auftakt der neuen Staffel mit ihrem Jeep in der Dunkelheit dreiste Claim-Räuber, die sich auf Kosten anderer bereichern wollen.

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