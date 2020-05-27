Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 27.05.2020: Durch dick und dünn
44 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 12
Die ersten Probebohrungen waren vielversprechend. Deshalb ziehen die „Buschmänner“ mit ihrem Equipment in Australien zur Bondi-Mine um. Dort wollen die Männer schwarze Opale ans Tageslicht befördern. Aber bevor die Edelsteinjäger an Ort und Stelle die Arbeit aufnehmen können, müssen sie ihren zwei Tonnen schweren Bagger in einen engen, 15 Meter langen Schacht ablassen. Dabei sind Rod Manning und Les Walsh auf Hilfe angewiesen. Aaron Grotjahn kommt in Down Under ebenfalls nur langsam voran. Der Abenteurer könnte bei der Schatzsuche einen Partner brauchen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.