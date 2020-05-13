Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 13.05.2020: Wettlauf gegen die Zeit
44 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
Bayden Pearse und sein Vater Rodney machen im Outback Jagd auf Kristallopale. Das Duo setzt bei der kräftezehrenden Arbeit unter Tage Sprengstoff ein. Aber in der abgelegenen Siedlung Mintabie, in der die Abenteurer zusammen mit 30 anderen Schatzsuchern leben, drohen bald die Lichter auszugehen. Die Regierung will alle Schürflizenzen kündigen und das Land an die australischen Ureinwohner zurückgeben. Das wäre ein harter Schlag für die Glücksritter, denn sie haben in den vergangenen Jahren all ihre Ersparnisse in den Ausbau der eigenen Edelstein-Mine investiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.