Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 17.06.2020: Ein folgenreicher Fehler
44 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12
Bayden Pearse und sein Vater Rodney haben in South Australia Opale im Wert von 100 000 Dollar ausgegraben. Auf ihrem Claim gibt es noch mehr zu holen, aber dem Duo bleibt in Mintabie nicht viel Zeit. Denn in Kürze werden alle Minen in der Region stillgelegt - das Land geht in den Besitz der Ureinwohner zurück. Bis dahin müssen die „Tunnelratten“ aus dem Grund und Boden so viel Geld herausschlagen wie möglich, um sich damit an einem anderen Ort eine neue Existenz aufzubauen. Aber bei der Arbeit holt die Abenteurer ein Fehler aus der Vergangenheit ein.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.