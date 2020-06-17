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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Ein folgenreicher Fehler

DMAXFolge vom 17.06.2020
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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 17.06.2020: Ein folgenreicher Fehler

44 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12

Bayden Pearse und sein Vater Rodney haben in South Australia Opale im Wert von 100 000 Dollar ausgegraben. Auf ihrem Claim gibt es noch mehr zu holen, aber dem Duo bleibt in Mintabie nicht viel Zeit. Denn in Kürze werden alle Minen in der Region stillgelegt - das Land geht in den Besitz der Ureinwohner zurück. Bis dahin müssen die „Tunnelratten“ aus dem Grund und Boden so viel Geld herausschlagen wie möglich, um sich damit an einem anderen Ort eine neue Existenz aufzubauen. Aber bei der Arbeit holt die Abenteurer ein Fehler aus der Vergangenheit ein.

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