Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 03.06.2020: Eine Hand wäscht die andere
44 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12
Unbekannte haben 60 Liter Dieselkraftstoff und den Wechselstromerzeuger geklaut. Solche Diebstähle sind in den abgelegenen Regionen des australischen Outbacks keine Seltenheit, denn die Edelsteinjäger können ihren Claim nicht rund um die Uhr bewachen. Les und Rod versuchen, schnellstmöglich Ersatz zu beschaffen, damit die Lüftung in der Mine wieder funktioniert. In Queensland wurde bei heftigen Regenfällen unterdessen die Grube der „Boulder Boys“ geflutet. Die Abenteurer müssen drei Millionen Liter Wasser abpumpen, um an die kostbaren Opale zu gelangen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.