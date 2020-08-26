Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.08.2020: Der letzte Anlauf
45 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Die Uhr tickt: Wetterexperten haben für die kommenden Wochen im australischen Outback Temperaturen bis zu 47 Grad vorhergesagt. Col Duff und sein Partner Greg Geran müssen sich in Down Under sputen, wenn sie vor dem Saisonende kostbare Edelsteine ausgraben wollen. Bei der Suche nach einem geeigneten Schürfspot werden die Männer von Stoney Cain unterstützt. Der Hubschrauberpilot hält aus der Luft Ausschau nach Verwerfungslinien, die im Gelände auf Opalvorkommen hinweisen. So steigern die Abenteurer bei der Schatzsuche ihre Erfolgsaussichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.