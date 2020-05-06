Vorsicht ist besser als NachsichtJetzt kostenlos streamen
Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 06.05.2020: Vorsicht ist besser als Nachsicht
44 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 12
Pineapple-Opale werden auf dem Markt zu exorbitanten Preisen gehandelt. Ein Exemplar könnte den Schatzsuchern bis zu 500 000 Dollar einbringen. Aber die Suche nach den kostbaren Edelsteinen ist anstrengend und gefährlich. „JC“ Caruana stürzt in White Cliffs um ein Haar in einen Minenschacht. Seine Teamkollegen bekommen den Anfänger gerade noch rechtzeitig zu fassen. Pete Cook und Sam Westra kämpfen unterdessen in Lightning Ridge mit technischen Problemen. Das veraltete, selbst gebaute Equipment des Duos gibt im australischen Outback den Geist auf.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.