Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 29.04.2020: Die Feuerprobe
44 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 6
Ohne Fleiß, kein Preis: Jaymin Sullivan, „JC“ Caruana und Noah McDonough krempeln bei der Edelsteinjagd in Down Under die Ärmel hoch. Die Neueinsteiger müssen auf dem Claim in White Cliffs rund 15 Tonnen Schutt und Geröll aus dem Weg schaffen, um an die kostbaren Opale zu gelangen. Rod Manning und Les Walsh greifen derweil im Outback einem Schatzsucherkollegen unter die Arme. Die Männer sichern einen unterirdischen Schacht in der Mine von Rods Cousin „Grubby“ in New South Wales mit stabilen Holzbalken ab, damit beim Graben die Decke nicht einstürzt.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.