Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 01.07.2020: Giftgas-Unfall
44 Min.Folge vom 01.07.2020Ab 12
Werkzeuge, Lampen, Kabel und ein Presslufthammer: Carl Grice und Mary McMillan investieren ihre gesamten Ersparnisse in teures Equipment, um in Australien kostbare Opale freizulegen. Mit der Ausrüstung wagen sich die Abenteurer in White Cliffs in einen hundert Jahre alten Minenschacht vor. Und am Rand der Großen Victoria-Wüste kommt bei der Schatzsuche Sprengstoff zum Einsatz. Dabei werden unter der Erde giftige Gase freigesetzt, die Lungenschäden, Herzrasen und Krampfanfälle verursachen. Deshalb graben die Edelsteinjäger einen Belüftungsschacht.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.