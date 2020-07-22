Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 22.07.2020: Stürmische Zeiten
44 Min.Folge vom 22.07.2020Ab 12
Rod Manning und Les Walsh tragen in New South Wales 15 Meter unter der Erdoberfläche mit einem Bagger Gestein ab, um schwarze Opale freizulegen. Ein Gramm könnte den Männern bis 43 000 australische Dollar einbringen. Aber die tonnenschwere Maschine des Duos gerät auf dem unbefestigten Untergrund in Schräglage und kippt um. Mit einem Kettenzug wollen die Schatzsucher das Monstrum wieder aufrichten. Die extremen klimatischen Bedingungen sind bei der Edelsteinjagd ebenfalls ein Problem. Jaymin Sullivans Team wird im Outback von einem Sandsturm überrascht.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.