Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 29.07.2020: Gegen die Natur
45 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12
In White Cliffs schüttet es wie aus Eimern. Das Regenwasser bahnt sich seinen Weg in die unterirdischen Stollen, in denen Jaymin Sullivan und sein Team meterweise Kabel verlegt haben, um ihre Maschinen mit Elektrizität zu versorgen. In der Edelstein-Mine droht Gefahr durch Stromschläge. Chris Cheals Leben wurde dagegen durch eine extreme Dürreperiode auf den Kopf gestellt. Der Lkw-Fahrer hat in Down Under seinen Job verloren - jetzt muss er zusehen, wie er seine Familie ernährt. In der Not versucht der arbeitslose Trucker sein Glück als Schatzsucher.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.