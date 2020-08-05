Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 05.08.2020: Aufbruch ins Ungewisse
44 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12
Der 100 000-Dollar-Fund hat den „Tunnelratten“ kein Glück gebracht. Im Gegenteil: Bayden Pearse und sein Vater Rodney haben sich zerstritten und gehen fortan bei der Schatzsuche getrennte Wege. Col Duff bricht unterdessen bei Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten tief ins australische Outback auf. Die 400 Kilometer lange Reise führt den Abenteurer von Winton nach Jundah, wo sein Kumpel Ron Nenney in der abgelegenen Wildnis eine der größten Opal-Minen des Landes betreibt. Das Duo sucht mithilfe von Satellitenbildern nach einem neuen Schürfspot.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.