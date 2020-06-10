Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 10.06.2020: Dicke Luft
44 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12
Den „Hells Corner“-Claim mussten Rod Manning und Les Walsh aufgeben. Jetzt hoffen die „Buschmänner“ auf ein Erfolgserlebnis in der Bondi-Mine, denn ihnen geht bei der Schatzsuche das Geld aus. Bei den Neueinsteigern in White Cliffs herrscht derweil dicke Luft. Die Truppe hat für 200 Dollar pro Tag einen Frontlader gemietet. Mit dem Baufahrzeug wollen die Edelsteinjäger Schutt transportieren - ein Upgrade, das Schaufel und Eimer ersetzt. Aber Jaymin Sullivan spielt sich als Chef auf. Seine rechthaberische Art kommt bei den Teamkollegen nicht gut an.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.