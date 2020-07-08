Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 08.07.2020: Sturmwarnung
44 Min.Folge vom 08.07.2020Ab 12
Im letzten Jahr haben Aaron Grotjahn und Ron Selig auf dem Dragonfly-Claim in Queensland Opale im Wert von 100 000 Dollar ausgegraben. In dieser Saison hoffen die Männer auf einen ähnlich spektakulären Fund. Doch bevor die „Boulder Boys“ Jagd auf kostbare Edelsteine machen, müssen sie ihren ramponierten Bagger reparieren. Das hintere Achsgetriebe des Nutzfahrzeugs ist defekt. Die Schatzsucher packen in dieser Folge das Schweißgerät aus. 900 Kilometer südöstlich ziehen unterdessen dunkle Wolken auf. In Lightning Ridge braut sich ein Sturm zusammen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.