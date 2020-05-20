Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 20.05.2020: Wie Sand am Meer
44 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 6
Rod Manning und Les Walsh müssen in Down Under eine schwere Entscheidung treffen. In ihrer abgelegenen Mine haben die Männer seit zwölf Monaten keinen nennenswerten Fund mehr gemacht. Und ihre finanziellen Reserven sind komplett aufgebraucht - um Benzin einkaufen zu können, sparen die Abenteurer sogar am Essen. So kann es auf Dauer nicht weitergehen. Die „Tunnelratten“ sind unterdessen im südaustralischen Outback auf eine ergiebige Opalader gestoßen. Die Nachricht verbreitet sich in der Region wie ein Lauffeuer und lockt neugierige Konkurrenten an.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.