Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 15.07.2020: Das Labyrinth
45 Min.Folge vom 15.07.2020Ab 12
Pete Cooke hat sich in Down Under an der Schulter verletzt. Es wird einige Wochen dauern, bis der Schatzsucher wieder einsatzfähig ist. Deshalb soll Lehrling Sam Westra unter Tage den schweren Hydraulikbagger bedienen. Bei der Reifeprüfung des 20-Jährigen ist in Lightning Ridge Präzisionsarbeit gefragt. Rod Manning und Les Walsh wagen sich mit ihrem Equipment ebenfalls in ein unterirdisches Labyrinth vor. Dort ist bei der Edelsteinjagd Vorsicht geboten. Denn in der alten Mine, in der die „Buschmänner“ den Bohrer ansetzen, herrscht akute Einsturzgefahr.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.