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Pro und Contra

Pro und Contra: Sollte Autofahren die Ausnahme werden?

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 29.01.2020
Pro und Contra: Sollte Autofahren die Ausnahme werden?

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Folge 4: Pro und Contra: Sollte Autofahren die Ausnahme werden?

52 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 6

Bei "Pro und Contra" diskutiert Corinna Milborn mit FPÖ-Parteichef Norbert Hofer, der Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises der Automobilimporteure Günther Kerle und der Wifo-, Umweltexpertin Angela Köppl.

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