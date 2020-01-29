Pro und Contra: Sollte Autofahren die Ausnahme werden?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 4: Pro und Contra: Sollte Autofahren die Ausnahme werden?
52 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 6
Bei "Pro und Contra" diskutiert Corinna Milborn mit FPÖ-Parteichef Norbert Hofer, der Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises der Automobilimporteure Günther Kerle und der Wifo-, Umweltexpertin Angela Köppl.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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