Pro und Contra: Keine neuen Maßnahmen der Regierung - Wie (über)leben wir im Corona-Herbst?

PULS 4Staffel 2Folge 23vom 02.09.2020
62 Min.Folge vom 02.09.2020

Die Politik gibt keine neuen Regeln vor. Was bedeutet das für den Alltag in den kommenden Monaten? In "Pro und Contra" bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn diskutieren das Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Albertina-Direktor Albrecht Schröder und Hotel-Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler.

