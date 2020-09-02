Pro und Contra: Keine neuen Maßnahmen der Regierung - Wie (über)leben wir im Corona-Herbst?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 23: Pro und Contra: Keine neuen Maßnahmen der Regierung - Wie (über)leben wir im Corona-Herbst?
62 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 6
Die Politik gibt keine neuen Regeln vor. Was bedeutet das für den Alltag in den kommenden Monaten? In "Pro und Contra" bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn diskutieren das Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Albertina-Direktor Albrecht Schröder und Hotel-Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler.
