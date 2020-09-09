Pro und Contra: Diskussion aller Fraktionsführer im Ibiza-U-AusschussJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 24: Pro und Contra: Diskussion aller Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss
51 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 6
Der Ibiza-U-Ausschuss startet in den Herbst. Über den Auftakt und den Erhalt des Ibiza-Videos diskutieren bei "Pro und Contra" alle Fraktionsvorsitzenden. Zu Gast bei Corinna Milborn sind Wolfgang Gerstl (ÖVP), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Stephanie Krisper (NEOS), Christian Hafenecker (FPÖ) und Nina Tomaselli (Grüne).
