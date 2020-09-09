Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Diskussion aller Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss

PULS 4Staffel 2Folge 24vom 09.09.2020
51 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 6

Der Ibiza-U-Ausschuss startet in den Herbst. Über den Auftakt und den Erhalt des Ibiza-Videos diskutieren bei "Pro und Contra" alle Fraktionsvorsitzenden. Zu Gast bei Corinna Milborn sind Wolfgang Gerstl (ÖVP), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Stephanie Krisper (NEOS), Christian Hafenecker (FPÖ) und Nina Tomaselli (Grüne).

PULS 4
